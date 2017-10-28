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Культура | Хореографический ансамбль «Креатив» отметил десятилетний юбилей

28.10.2017|15:23
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В областной филармонии прошел юбилейный концерт ансамбля современной хореографии «Креатив». Открыли шоу самые маленькие участники коллектива - на большой сцене они выступали впервые.

«10 лет - только начало. Впереди - новые горизонты, новые города и постановки, интересные творческие находки и еще больше креатива», - отметила ведущая мероприятия.

За время своего существования «Креатив» оказывался желанным гостем на различных творческих площадках России и зарубежья. Было все: концерты, фестивали, конкурсы.

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