28.10.2017 | 15:23

В областной филармонии прошел юбилейный концерт ансамбля современной хореографии «Креатив». Открыли шоу самые маленькие участники коллектива - на большой сцене они выступали впервые.

«10 лет - только начало. Впереди - новые горизонты, новые города и постановки, интересные творческие находки и еще больше креатива», - отметила ведущая мероприятия.

За время своего существования «Креатив» оказывался желанным гостем на различных творческих площадках России и зарубежья. Было все: концерты, фестивали, конкурсы.