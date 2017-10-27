Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|27 окт 2017|19:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+5oC
Завтра | Ливень |
  67.53  |  $  58.08
 

Культура | Новое издание антологии Шишкина посвящено связи Маяковского с Пензой

27.10.2017|15:04
Печать

В Губернаторском доме состоялась презентация нового, восьмого тома книги «Антология. Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях».

На страницах издания Игоря Шишкина отображены еще один период истории Пензенской губернии и жизнь известных земляков. В нем рассказывается о зарождении на территории области христианства, описывается история города Кузнецка, а также становление и развитие драматического театра. Но большая часть книги посвящена поэту Владимиру Маяковскому и его отношениям с пензячкой Татьяной Яковлевой.

«История, про которую все слышали что-то, знают, но конкретно рассказать не могут, потому что об этом, в общем-то, сложно было где-то найти. У нас порядка 20 материалов, включая письма, телеграммы, воспоминания самой Татьяны Яковлевой, которые никогда не публиковались», - рассказал автор антологии.

Все это дополняют редкие фотографии из ее семейного альбома.

Первая книга Игоря Шишкина вышла ровно три года назад. Автор планирует собрать воедино все, что написано о Пензе, начиная с XVII века и заканчивая XX столетием. В настоящее время у краеведа набралось материала еще на несколько томов. Девятый он планирует издать весной следующего года.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!