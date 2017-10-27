27.10.2017 | 15:04

В Губернаторском доме состоялась презентация нового, восьмого тома книги «Антология. Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях».

На страницах издания Игоря Шишкина отображены еще один период истории Пензенской губернии и жизнь известных земляков. В нем рассказывается о зарождении на территории области христианства, описывается история города Кузнецка, а также становление и развитие драматического театра. Но большая часть книги посвящена поэту Владимиру Маяковскому и его отношениям с пензячкой Татьяной Яковлевой.

«История, про которую все слышали что-то, знают, но конкретно рассказать не могут, потому что об этом, в общем-то, сложно было где-то найти. У нас порядка 20 материалов, включая письма, телеграммы, воспоминания самой Татьяны Яковлевой, которые никогда не публиковались», - рассказал автор антологии.

Все это дополняют редкие фотографии из ее семейного альбома.

Первая книга Игоря Шишкина вышла ровно три года назад. Автор планирует собрать воедино все, что написано о Пензе, начиная с XVII века и заканчивая XX столетием. В настоящее время у краеведа набралось материала еще на несколько томов. Девятый он планирует издать весной следующего года.