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Культура | На пензенских подмостках выступили артисты Саратовского театра драмы

27.10.2017|17:14
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В рамках театрального фестиваля «Маскерадъ» Саратовский государственный академический театр драмы показал спектакль «Мой бедный Марат». Постановка по пьесе классика советской драматургии Алексея Арбузова, написанной в 1962 году. Это было время хрущевской оттепели, период зрелости той молодежи, которая прошла страшную войну.

«Пьеса, наверное, в первую очередь об этом поколении, для которого существовали какие-то идеи, вера в светлое будущее, которая помогла им выжить», - рассказал режиссер-постановщик спектакля Владимир Березин.

События пьесы разворачиваются в 1942 году в блокадном Ленинграде, где встретились три сироты: два парня и девушка. Друзья уходят на фронт, но возвращаются к мирной жизни героями. На протяжении всей истории перед зрителем предстает любовный треугольник. После войны вопрос, кого выберет девушка, встал особенно остро.

«С ними что-то произошло. Может быть, они потеряли что-то в этой мирной жизни, и они хотят обрести себя, себя в той ясности, в которой они ощущали себя в юности, в любви. Однозначно в любви. Там есть такие слова: «Потерял тебя - потерял все», - добавил режиссер.

Следующий спектакль фестиваля «Маскерадъ» - постановка труппы Пензенского драматического театра «Кабала святош» по произведению Михаила Булгакова.

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