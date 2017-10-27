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Культура | Краевед Игорь Шишкин представил восьмой том антологии Пензенского края

27.10.2017|13:34
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В четверг, 26 октября, в Губернаторском доме состоялась презентация восьмого тома антологии «Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях» известного краеведа Игоря Шишкина.

Игорь Сергеевич ознакомил гостей, собравшихся на представлении издания, с содержанием новой книги. Так, основная часть антологии посвящена визиту в Сурский край поэта Владимира Маяковского и его отношениям с пензенской красавицей Татьяной Яковлевой.

«Кроме того, читателей ждет много интереснейших и редких материалов: приключения верхнеломовского казака в Италии, материалы по истории Кузнецка, воспоминания сына писателя Михаила Загоскина, материалы о пензенском театре, очерки о Пензе Ильи Эренбурга и Бориса Полевого», - сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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