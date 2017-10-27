27.10.2017 | 13:34

В четверг, 26 октября, в Губернаторском доме состоялась презентация восьмого тома антологии «Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях» известного краеведа Игоря Шишкина.

Игорь Сергеевич ознакомил гостей, собравшихся на представлении издания, с содержанием новой книги. Так, основная часть антологии посвящена визиту в Сурский край поэта Владимира Маяковского и его отношениям с пензенской красавицей Татьяной Яковлевой.

«Кроме того, читателей ждет много интереснейших и редких материалов: приключения верхнеломовского казака в Италии, материалы по истории Кузнецка, воспоминания сына писателя Михаила Загоскина, материалы о пензенском театре, очерки о Пензе Ильи Эренбурга и Бориса Полевого», - сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.