26.10.2017 | 14:07

В течение шести дней пензенцы будут радоваться маске: на подмостках драматического театра открылся II Международный театральный фестиваль «Маскерадъ».

«Фестиваль еще только начался, а уже вошел в десятку интересных событий, в десятку лучших фестивалей России. И это достаточно почетно и достаточно ответственно», - подчеркнул художественный руководитель областного драматического театра Сергей Казаков.

На этот раз «Маскерадъ» посвящен столетию русской революции, поэтому пензенцы увидят постановки классической советской драматургии в исполнении трупп различных российских театров.

«Это необычный фестиваль. Мне лично импонирует, что это тематический фестиваль, когда мы можем посмотреть действительно те спектакли, которые ставились в Советском Союзе с 1924 по 1984 год», - подметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Право открыть фестиваль выпало Владимирскому академическому театру драмы поэтическим спектаклем по произведениям Евгения Евтушенко «На стыке времен».

Каждый вечер до 30 октября включительно любители искусства смогут насладиться творчеством театральных коллективов Пензы, Москвы, Саратова, Башкирии, Перми и Беларуси.