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Культура | В Пензе студенты ГИТИСа приступили к работе над эскизами по пьесам

25.10.2017|11:42
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Во вторник, 24 октября, в Пензу прибыли студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС), принимающие участие в фестивале «МаскерадЪ».

В рамках проекта будет работать творческая лаборатория «Забытая советская пьеса», эскизы для которой и собираются подготовить учащиеся. В репетициях задействуют актеров областного драматического театра и Пензенского ТЮЗа.

В частности, эскизы будут делаться по пьесе Юрия Олеши «Список благодеяний» (1930), Михаила Булгакова «Адам и Ева» (1931), Виктора Розова «Затейник» (1964), Алексея Арбузова «Мое загляденье» (1972), Александра Гельмана «Наедине со всеми» (1982).

Худрук драмтеатра Сергей Казаков отметил, что главным в будущих эскизах должны стать не столько постановочные решения, сколько бережное донесение до зрителя текстов пьес.

«Показы студенческих работ пройдут в ближайшие выходные, 28 и 29 октября, на малой сцене драмтеатра. Начало в 11:00. Вход свободный», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Источник — Фото с сайта Пензенского драматического театра
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