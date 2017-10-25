25.10.2017 | 10:46

Юных горожан в возрасте от 6 до 18 лет, желающих научиться церковному пению, приглашает хоровая школа при духовно-просветительском центре Пензенской епархии.

Обучение ведется в двух возрастных группах: подготовительной (6-7 лет) и основной (8-16 лет). Предметы, которые изучают юные музыканты, - хор, хоровое сольфеджио, церковно-певческий обиход (для старшей группы), церковно-славянский язык - практика чтения богослужебных текстов (для старшей группы). Также по желанию можно посещать факультативы, на которых осваиваются музыкальные инструменты (фортепиано, скрипка, флейта, гитара) и иконопись.

Кроме того, школа впервые объявляет набор молодых людей и девушек в юношеский церковный хор.

«Учебное заведение с радостью примет тех, кто уже, возможно, окончил музыкальную школу и желает петь в церковном хоре, научиться церковному хоровому пению», - сообщается на сайте Пензенской епархии.

Обучение в школе бесплатное. Занятия проходят в здании епархиального управления (Соборная площадь, 1).