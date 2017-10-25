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Культура | Пензенских детей и подростков приглашают на занятия в церковном хоре

25.10.2017|10:46
Печать

Юных горожан в возрасте от 6 до 18 лет, желающих научиться церковному пению, приглашает хоровая школа при духовно-просветительском центре Пензенской епархии.

Обучение ведется в двух возрастных группах: подготовительной (6-7 лет) и основной (8-16 лет). Предметы, которые изучают юные музыканты, - хор, хоровое сольфеджио, церковно-певческий обиход (для старшей группы), церковно-славянский язык - практика чтения богослужебных текстов (для старшей группы). Также по желанию можно посещать факультативы, на которых осваиваются музыкальные инструменты (фортепиано, скрипка, флейта, гитара) и иконопись.

Кроме того, школа впервые объявляет набор молодых людей и девушек в юношеский церковный хор.

«Учебное заведение с радостью примет тех, кто уже, возможно, окончил музыкальную школу и желает петь в церковном хоре, научиться церковному хоровому пению», - сообщается на сайте Пензенской епархии.

Обучение в школе бесплатное. Занятия проходят в здании епархиального управления (Соборная площадь, 1).

Источник — фото с сайта пензенская-епархия.рф
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Гость|25.10.2017 10:52|

+10 баллов к ЕГЭ

Гость|25.10.2017 10:53|

Гость писал(a):

+10 баллов к ЕГЭ
-100 от интеллекта

Гость|25.10.2017 10:54|

Светлая великолепная новость СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!

Гость|25.10.2017 11:08|

мракобесие наступает.

Изолируйте жрецов от детей, религия как и алкоголь, только с 18 лет!

Гость|25.10.2017 11:09|

Гость писал(a):

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!
какому именно богу, из пары миллионов придуманных человеками "богов" ?

Гость|25.10.2017 11:15|

Я вот к церкви отношусь отрицательно, а к церковному хору положительно. Например, мне нравится песня Алилуя.

Гость|25.10.2017 11:20|

В церковном хоре петь легко. И учиться даже не надо. Я в 90-х подрабатывал в зареченской церкви, я даже не помню уже что пели. Но там слушатели непритязательные, как хош петь можно, никто не осудит.

Гость|25.10.2017 11:23|

penzainform.ru писал(a):

(Соборная площадь, 1).
Нет такой площади, не вводите в заблуждение народ.

Гость|25.10.2017 11:27|

«Дайте нам ребенка в первые семь лет жизни, и мы сделаем из него человека», — заявляли иезуиты.

Гость|25.10.2017 11:29|

Высокодуховный завтра пойдёт жечь кинотеатры за Матильду?

Гость|25.10.2017 11:31|

Гость писал(a):

Высокодуховный завтра пойдёт жечь кинотеатры за Матильду?
кто ж его из палаты то выпустит.

я бы с Соборной площади-1 большинство бы подсадил к нему в палату. Там им весело будет

Гость|25.10.2017 11:35|

Святые Отцы говорили: "Сатана - великий обманщик". Наша история - точное подверждение этому. Поманил Князь Тьмы призраком "светлого земного рая": сытостью, богатством, всемирной властью, только одно условие поставив: "отриньте Крест и поклонитесь Звезде". Сказано - сделано: мы стали новыми "пассионарными" Иудами, получив взамен "образование" (нужную промывку мозгов), специфическую науку и производство (заточенные не на благо человека, а на всемирный "пожар"), стали сверхагрессивною сверхдержавою (которую все боялись и возненавидели), и, самое страшное, - на крови отцов сотворили "нового человека" (пьяного и управляемого люмпена)...

Участь предателей ужасна. Где теперь эти наши"тридцать сребренников?" Вместо них повсюду - торжествющий хохот Дьявола... Но безмерно Божье милосердие! За наше безумное богоотступничество, кровавое братоненавистничество, попытку "осчастливить" весь мир безбожной ересью истребить надо нашу плесень, как опаснейший рак, как смертельную заразу с земли нашей богатейшей и прекрасной, которую мы так бездумно оскверняем. И ведь не вразумляемся Божьими знаменьями, продолжая заражать души либеральным "свободомыслием", возводя стяжательство в степень религиозного культа, продолжая быть противниками христианской морали, содействуя нравственной, интеллектуальной и физической деградации народа. В тайных штабах преисподней оперативно разрабатываются дьявольски изощренные операции по скрытому навязыванию обновленной сатанинской идеологии, ведется шулерская подтасовка фактов и мнений по жизненно важным вопросам, по отношению к Церкви. А где нет доверия к полководцам, к духовным руководителям - тогда само войско становится неуправляемым, превращаясь в толпу, которую можно завести куда угодно: хоть в плен, хоть на минное поле, хоть в «свободное» гетто, в языческое мракобесие или атеистический культ.

Заглянем же в самую темную глубину своей души, изгоним из нее всенародным покаянием пролетарского беса - и тогда произойдет Чудо!

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ПРИЗЫВАЮ ЗАБРАСЫВАТЬ МЕШОЧКАМИ С ГОВНОМ ПАМЯТНИК ПИДОРАСУ И МРАЗИ ФАШИСТУ ЛЕНИНУ, СКОТИНЫ ЛЕНИНА, СИФИЛИТИКА И КРОВАВОГО УБИЙЦЫ МИЛЛИОНОВ РУССКИХ ЛЕНИНА!

Гость|25.10.2017 11:36|

Нет, благодарю вас. Мы лучше отведем своих сыновей на математический факультатив и на робототехнику.

Имя: Гость
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