25.10.2017 | 15:31

Муниципальный духовой оркестр открыл 15-й сезон маршем Карла Кинга под названием «Фаворит». За полтора десятка лет творческий коллектив обзавелся целой армией поклонников. Десятки пензенцев пришли послушать ансамбль, который работает в разных музыкальных жанрах.

«Мы играем и классику, и джаз, и рок - в общем-то, все в нашей программе есть. Лучше всего прийти и просто послушать наш оркестр. Очень мало пропаганды идет про духовой оркестр. А оркестр очень хороший, люди замечательные, музыканты хорошие», - отметил художественный руководитель коллектива Анатолий Набережный.

К юбилейному сезону артисты подготовили около двадцати новых произведений как русских, так и зарубежных композиторов.

После концерта муниципальный духовой оркестр начнет готовить программу для детей. За основу музыканты взяли балет Чайковского «Щелкунчик».