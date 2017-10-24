24.10.2017 | 15:09

В пятницу, 27 октября, в пензенском молодежном центре «Юность» (ул. Карпинского, 22Б) пройдет фестиваль национальных культур.

В нем примут участие не только школьники и студенты, но и люди старшего поколения, которые подготовят выставку «Чемоданы истории».

«Мы сотрудничаем с участниками проекта «Дети войны», проводим совместные мероприятия, на которых поддерживается связь поколений. В этот раз ветераны представят чемоданы с предметами, символизирующими историю их семей. Это могут быть награды, фотографии, памятные вещи. В одном из чемоданов собрана судьба семьи за целое столетие - с 1917 года! Три человека будут рассказывать семейные предания, еще несколько просто представят реликвии», - рассказала и. о. директора МЦ «Юность» Инна Бессонова.

«Кроме того, в центре «Юность» пройдет выставка «Народное декоративно-прикладное творчество» и мастер-классы по лозоплетению, росписи по дереву, изготовлению игрушек из пластиковой посуды. Завершится праздник концертом с участием студенческих коллективов Пензы», - сообщили в пресс-службе администрации города.