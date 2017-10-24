Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 окт 2017|17:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  67.69  |  $  57.59
 

Культура | В Пензе дети войны покажут чемоданы с семейными реликвиями

24.10.2017|15:09
Печать

В пятницу, 27 октября, в пензенском молодежном центре «Юность» (ул. Карпинского, 22Б) пройдет фестиваль национальных культур.

В нем примут участие не только школьники и студенты, но и люди старшего поколения, которые подготовят выставку «Чемоданы истории».

«Мы сотрудничаем с участниками проекта «Дети войны», проводим совместные мероприятия, на которых поддерживается связь поколений. В этот раз ветераны представят чемоданы с предметами, символизирующими историю их семей. Это могут быть награды, фотографии, памятные вещи. В одном из чемоданов собрана судьба семьи за целое столетие - с 1917 года! Три человека будут рассказывать семейные предания, еще несколько просто представят реликвии», - рассказала и. о. директора МЦ «Юность» Инна Бессонова.

«Кроме того, в центре «Юность» пройдет выставка «Народное декоративно-прикладное творчество» и мастер-классы по лозоплетению, росписи по дереву, изготовлению игрушек из пластиковой посуды. Завершится праздник концертом с участием студенческих коллективов Пензы», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|24.10.2017 16:14|

И показ сундуков с клопами.

Гость|24.10.2017 16:19|

Не, внимание к себе привлекают, хотят дополнительные выплаты себе и льготы. потом будут дети детей войны, видевшие детей войны, читавшие про войну и т. д.

По теме, дело хорошее посмотреть старые раритеты или просто вещи ушедшей эпохи всегда интересно..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!