24.10.2017 | 14:01

На сцене драматического театра прошел концерт Вики Цыгановой, посетившей Пензу со своей группой «Северный ветер». Певица, сделавшая карьеру в лихие девяностые, и сама славится лихостью на сцене.

«Веселые песни, песни наших лет. Она и сама эффектная, оригинальная, можно брать с нее пример», - поделилась одна из поклонниц творчества Вики Цыганова.

«Друзья мои, я счастлива, что сегодня я с вами здесь, в этом прекрасном театре, в этом замечательном городе Пенза! Люблю вас!» - поприветствовала со сцены своих зрителей исполнительница.

Ее до сих пор в народе называют королевой русского шансона. В мелодичных с незатейливыми текстами песнях и красивом запоминающемся вокале слушатели находят и что-то есенинское, и от городского романса.

Вика Цыганова исполнила как старые песни (кстати, она в свое время работала с Михаилом Кругом), так и новые композиции современных авторов. Концерт прошел с аншлагом.