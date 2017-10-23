23.10.2017 | 12:43

Концепция музея спорта Пензенской области разработана. Об этом первый заместитель министра физкультуры и спорта региона Владимир Жучков сообщил на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 23 октября.

«Мы хотим создать его на базе дворца единоборств, там есть большая рекреация на третьем этаже. Но думаем, что весь дворец можно использовать в какой-то степени: начиная от входной группы, где есть барельеф Воейкова, и дальше - лестницы большие, коридоры. Есть еще два больших зала (рекреация и бывший пресс-центр) - на их базе будем делать музей», - рассказал Владимир Жучков.

Выслушав доклад, губернатор Иван Белозерцев сделал несколько замечаний.

«Место там действительно неплохое, хотя, конечно, не в центре. Давайте пока остановимся там. Кудинов (начальник областного департамента госимущества. - Прим. ред.), Иоффе (главный архитектор области. - Прим. ред.), город, поищите другие варианты. Если будет более достойное место в центре, то давайте тоже рассмотрим.

У нас прекрасная история спорта, и создание музея очень важно и для тех спортсменов, которые уже вписали в эту историю яркие страницы, и для представителей молодежи, которые стремятся стать великими спортсменами. Они должны понимать, что такая возможность у них есть, и брать пример с великих земляков», - заявил глава региона.