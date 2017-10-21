21.10.2017 | 11:44

В Пензенской картинной галерее им. К. А. Савицкого откроются выставки к вековому юбилею Великой Октябрьской революции и 99-летию комсомола. Работа по монтажу экспозиций уже началась - дух идеологии прошлого века царит в залах. Выставка, посвященная комсомолу, приобрела законченный вид: здесь представлены и значки, и переходящие знамена, и форма участников строительных отрядов, и скульптуры героев того времени.

«Работы Ряжского «Делегатка», Петрова-Водкина «Пионерка с глобусом», Самохвалова «Девушка в футболке» - я думаю, что это самые революционные женские образы (или послереволюционной советской эпохи). Нагляднее, наверное, трудно найти в каких-то собраниях», - высказала свою уверенность заведующая отделом Пензенской картинной галереи Нина Санталова.

Официальным названием готовящейся выставки станут слова Есенина «Коммуной вздыбленная Русь». Торжественное открытие экспозиции состоится 4 ноября, в Ночь искусств.

«Фрагмент агитбригады в тужурках, с маузерами… Маяковского почитаем, споем «Смело, товарищи, в ногу», - поделился планами директор галереи Кирилл Застрожный.

Любопытно, что на этой выставке будут также полотна, в которых отражены и необычные для того времени взгляды на революцию. А уже в декабре коллектив картинной галереи представит другую тематическую экспозицию под названием «Я рожден в Советском Союзе».