19.10.2017 | 14:48

Музыкальный театр из Мордовии выступил в Пензе в рамках проекта «Открытая сцена». В Центре культуры и досуга была представлена оперетта Имре Кальмана «Марица».

Солист музыкального театра Евгений Баландин сыграл саксонского барона Морица Драгомира Популеску. Его роль - одна из главных в постановке.

«У каждого певца, исполнителя свое какое-то предназначение на сцене: кто-то хочет искупаться в аплодисментах публики, кто-то хочет поделиться энергией, воспитывать, образовывать публику, чтобы она пришла и получила какой-то микросеминар», - поделился своим видением Евгений Баландин.

«Тут и личная дружба моя с директором театра Владимиром Ивановичем Шараповым... Немаловажный фактор, что им самим понравилась сцена. То есть приехали - великолепие залов, оборудование сцены», - прокомментировал директор Центра культуры и досуга Евгений Шилов.

«Классика - она на то и классика. Там есть и для взрослого поколения интересные моменты, и, конечно, не для подросткового возраста. Но молодежи тоже будет интересно», - подчеркнул и. о. главного дирижера музыкального театра Данила Серганин.