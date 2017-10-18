18.10.2017 | 09:57

В среду, 18 октября, в Российском центре науки и культуры в Вене состоится презентация Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». В качестве ведущей будет выступать директор учреждения Тамара Мельникова.

В этот день артисты Пензенского областного драматического театра и института сольного пения Венского университета музыки и сценического искусства расскажут о творчестве русского поэта и прозаика. Гостям будет представлена театрально-музыкальная композиция по роману «Герой нашего времени».

Кроме того, в центре науки и культуры откроется выставка «Лермонтов-художник». «Живописные работы М. Ю. Лермонтова, представленные на экспозиции, помогут ценителям его творчества открыть еще одну грань его таланта», - сообщается на сайте музея-заповедника «Тарханы».