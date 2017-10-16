16.10.2017 | 12:58

В Пензенской области начались съемки первого полноценного фильма о жизни священноисповедника Иоанна Оленевского и чудесах, происходивших по его святым молитвам.

Помимо села Оленевка, где в сентябре 2016 года был освящен храм во имя Иоанна Оленевского, съемки будут проходить и в других местах: в храме Сергия Радонежского, расположенном в Соловцовке, где покоятся мощи Иоанна Оленевского и где он служил в последние годы, а также в Пензе, где хранятся архивы и живут люди, знавшие священноисповедника при его жизни.

«Съемки уже идут. Планируется, что они продлятся около месяца и к середине ноября фильм будет готов», - рассказал ИА «ПензаИнформ» автор фильма, ключарь Успенского кафедрального собора Виктор Сторожев.

Неравнодушные пензенцы могут принять участие в создании фильма.

«У кого есть истории о чудесах по молитвам старца, прижизненные фотографии, эксклюзивные видеосъемки прославления и почитания святого, просим откликнуться и написать по электронному адресу vikto-storozhe@yandex.ru или позвонить по телефону 8 (927) 098-57-98. Все это сможет дополнить фильм реальными фактами чудес и красивыми видеоматериалами», - обращается к жителям области священник Виктор Сторожев.