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Культура | В Пензенской области снимают фильм об Иоанне Оленевском

16.10.2017|12:58
Печать

В Пензенской области начались съемки первого полноценного фильма о жизни священноисповедника Иоанна Оленевского и чудесах, происходивших по его святым молитвам.

Помимо села Оленевка, где в сентябре 2016 года был освящен храм во имя Иоанна Оленевского, съемки будут проходить и в других местах: в храме Сергия Радонежского, расположенном в Соловцовке, где покоятся мощи Иоанна Оленевского и где он служил в последние годы, а также в Пензе, где хранятся архивы и живут люди, знавшие священноисповедника при его жизни.

«Съемки уже идут. Планируется, что они продлятся около месяца и к середине ноября фильм будет готов», - рассказал ИА «ПензаИнформ» автор фильма, ключарь Успенского кафедрального собора Виктор Сторожев.

Неравнодушные пензенцы могут принять участие в создании фильма.

«У кого есть истории о чудесах по молитвам старца, прижизненные фотографии, эксклюзивные видеосъемки прославления и почитания святого, просим откликнуться и написать по электронному адресу vikto-storozhe@yandex.ru или позвонить по телефону 8 (927) 098-57-98. Все это сможет дополнить фильм реальными фактами чудес и красивыми видеоматериалами», - обращается к жителям области священник Виктор Сторожев.

Источник — фото с сайта пензенская-епархия.рф
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Гость|16.10.2017 13:15|

О! Я в этом дивном доме в одиночестве молился! Хранительница была ещё там, пожилая добрая женщина. Никогда тихой радости этой не забуду! Терло там душе и мирно.

Гость|16.10.2017 13:16|

Тепло и мирно на душе было и около месяца после посещения и молитвы в келье Иоанна Оленевского.

Гость|16.10.2017 13:17|

Сиё есть тайна духовная...

Гость|16.10.2017 13:19|

На его могиле слово Газпром написано самыми крупными буквами. Скромнее надо быть товарищ Газпром.

Гость|16.10.2017 13:23|

Люди — идиоты. Они сделали кучу глупостей: придумывали костюмы для собак, должность рекламного менеджера и штуки вроде iPhone, не получив взамен ничего, кроме кислого послевкусия. А вот если бы мы развивали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру… Кто знает, каким был бы мир тогда? Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением: пить пиво и смотреть сериалы и молится мощам !

Гость|16.10.2017 13:28|

С поклонской надо согласовать

Гость|16.10.2017 13:33|

Гость писал(a):

Тепло и мирно на душе было и около месяца после посещения и молитвы в келье Иоанна Оленевского.
Не был он провидцем и чудес не совершал. Обманул жену и детей фронтовика.

Гость|16.10.2017 13:34|

Батюшка Иоанн помогает всем, часто ездим в Оленевку. Действительно на душе становится хорошо, святое место.

Гость|16.10.2017 13:36|

ЕЩЁ И ПРО КОРОНИДА СНИМУТ КАК ОН ЯКОБЫ БЕСОВ ИЗГОНЯЕТ !

Гость|16.10.2017 13:37|

Тут Чумак помер который в 90 водичку потелеку заряжал для лечения и прочих дел. И выздоравливающие были и счастливые и беременили. В чера по телеку наконец то сказали что шарлатанство было обман.

Гость|16.10.2017 13:39|

Иоанн Оленевский завещал похоронить в Оленевке,а не выставлять напоказ его кости в Солоцовском храме.Поэтому и родник Параскевы,освязённый Иоанном иссяк и купель пуста.

А Газпром спонсировал его эксгумацию,а так как кости лежали в воде,их сушили паяльной лампой.

Лучше в ад,чем такие "почести".

Гость|16.10.2017 13:42|

У НИХ ЧУМАК ОТ САТАНЫ А КОРОНИД ТОЖЕ САМОЕ ДЕЛАЕТ ОТ БОГА ! ЛИЦЕМЕРЫ !

Гость|16.10.2017 13:42|

Гость писал(a):

16.10.2017 13:39|

Иоанн Оленевский завещал похоронить в Оленевке,а не выставлять

Ну вот видишь ты знаешь тебе тогда вот сюдаpenzainform.ru писал(a):
кого есть истории о чудесах по молитвам старца, прижизненные фотографии, эксклюзивные видеосъемки прославления и почитания святого, просим откликнуться и написать по электронному адресу vikto-storozhe@yandex.ru или позвонить по телефону 8 (927) 098-57-98. Все это сможет дополнить фильм реальными фактами чудес и красивыми видеоматериалами»,
penzainform.ru писал(a):
кого есть истории о чудесах по молитвам старца, прижизненные фотографии, эксклюзивные видеосъемки прославления и почитания святого, просим откликнуться и написать по электронному адресу vikto-storozhe@yandex.ru или позвонить по телефону 8 (927) 098-57-98. Все это сможет дополнить фильм реальными фактами чудес и красивыми видеоматериалами»,
penzainform.ru писал(a):
кого есть истории о чудесах по молитвам старца, прижизненные фотографии, эксклюзивные видеосъемки прославления и почитания святого, просим откликнуться и написать по электронному адресу vikto-storozhe@yandex.ru или позвонить по телефону 8 (927) 098-57-98. Все это сможет дополнить фильм реальными фактами чудес и красивыми видеоматериалами»,

Гость|16.10.2017 13:56|

Ай да трупославные админы. Стираете вме невымыслоугодное

Гость|16.10.2017 13:56|

Житие мое...

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