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Культура | Первый спектакль 225-го сезона в драмтеатре прошел с аншлагом

15.10.2017|17:49
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В день открытия нового, 225-го сезона театр был полон.

«Очень волнительно. Надеюсь, все будет хорошо, тем более Островский. Островский всегда актуален», - отметил художественный руководитель драмтеатра Сергей Казаков.

И всегда популярен. В Пензенском драмтеатре уже было 32 постановки по его пьесам. 33-я - «Бесприданница», за которую здесь взялись во второй раз.

В 1952-м была классическая версия, в 2017-м московский режиссер Александр Баркар решил не провоцировать публику какими-либо нововведениями. Но все же его взгляд на спектакль иной. Очень четко проводится параллель между героиней этой драмы Ларисой Огудаловой и Ассоль из «Алых парусов» Александра Грина.

«И та, и другая ждет своего принца, но, к большому сожалению, с разным финалом. Если Ассоль дожидается своего Грэя, то Лариса, дождавшись своего Паратова, остается несчастной и в конце концов погибает. Как учит нас жизнь, довольно часто такие финалы происходят в реальной жизни, а не в сказке», - пояснил Александр Баркар.

В самом начале пьесы, которая написана почти 140 лет назад, автор Александр Островский отмечал: действие происходит в настоящее время. Многое в мире изменилось, но ценности, потребности, нравы все те же.

Эта постановка вызывает разные чувства, но полностью исключает равнодушие.

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Гость|15.10.2017 19:37|

Очень много непонятных символов.

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