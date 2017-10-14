Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|14 окт 2017|19:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  68.14  |  $  57.62
 

Культура | В Пензенском колледже искусств прошел большой концерт

14.10.2017|17:10
Печать

В Пензенском колледже искусств прошел большой концерт. Слушателей радовали преподаватели, студенты учебного заведения и совсем юные исполнители. Творческий вечер был посвящен двум датам - Международному дню музыки и 135-тилетию музыкального просвещения в Пензе.

«Именно тогда в Пензенской губернии открыли первые музыкальные классы или начали проводить первые такие официальные музыкальные встречи, которые были нацелены на профессиональное образование. И они проходили на базе тогда еще дворянского собрания», - просветила журналистов директор Пензенского колледжа искусств Светлана Дуднева.

Среди участников концерта был Андрей Кондрашин. Он исполнил произведения двух композиторов - Иоганнеса Брамса и Эдварда Грига.

«Я хотел играть на медных духовых и так получилось, что по мундштуку мне подошел он. Так что инструмент выбрал меня, а не я выбрал инструмент. Правильно он называется туба», - рассказал студент колледжа искусств.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!