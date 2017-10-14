14.10.2017 | 17:10

В Пензенском колледже искусств прошел большой концерт. Слушателей радовали преподаватели, студенты учебного заведения и совсем юные исполнители. Творческий вечер был посвящен двум датам - Международному дню музыки и 135-тилетию музыкального просвещения в Пензе.

«Именно тогда в Пензенской губернии открыли первые музыкальные классы или начали проводить первые такие официальные музыкальные встречи, которые были нацелены на профессиональное образование. И они проходили на базе тогда еще дворянского собрания», - просветила журналистов директор Пензенского колледжа искусств Светлана Дуднева.

Среди участников концерта был Андрей Кондрашин. Он исполнил произведения двух композиторов - Иоганнеса Брамса и Эдварда Грига.

«Я хотел играть на медных духовых и так получилось, что по мундштуку мне подошел он. Так что инструмент выбрал меня, а не я выбрал инструмент. Правильно он называется туба», - рассказал студент колледжа искусств.