14.10.2017 | 17:01

Дарья Богданова, или, как она себя называет, Бодарья, впервые посетила Пензу с концертом. На сцене она всегда в одиночестве, потому что является и композитором, и исполнителем, и автором слов и музыки.

«В наше время так удобнее, за исключением крупных фестивалей. Я себя не чувствую обделенной, наоборот, я более мобильна, меня можно привезти в какой-то город, и это будет не так дорого, как привезти целый коллектив», - отметила молодая певица.

Про себя Бодарья говорит, что выступает в жанре поп-рок. Столичная исполнительница уже не раз становилась обладательницей премий международных конкурсов инструментальной музыки и вокала.

В Пензе Бодарья выступила со старыми и совсем новыми композициями, прозвучавшими на публике впервые. Свой концерт она назвала миксом настроений, не отпускающим зрителя.