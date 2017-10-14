14.10.2017 | 16:30

В Лермонтовской библиотеке в рамках специального проекта «Картина в библиотеке» открылась выставка «Пейзажи страны родной». Экспозиция представляет собой ряд полотен и небольшую часть мастерской художника. Сам проект рассчитан на два года.

«Это популяризация искусства, приобщение жителей микрорайона Арбеково и в целом всех посетителей Лермонтовки к миру живописи. Это своего рода филиал картинной галереи: люди, которые не дошли до галереи имени Савицкого, но пришли в Лермонтовку, теперь имеют возможность зацепиться душой за эти полотна», - рассказал о задачах и значении выставки для горожан куратор проекта Андрей Горайко.

Для картин выделили отдельное помещение. Здесь представлены работы Бориса Борисова, Александра Корабельникова, Тамары Арзютовой, Германа Жакова, Виктора Непьянова. Для этих мастеров русская природа символизирует гармонию жизни.

Пензенцы смогут любоваться удивительными пейзажами родного края в течение четырех месяцев.