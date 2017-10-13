13.10.2017 | 15:50

В киноконцертном зале «Пенза» известный российский рок-коллектив «Чайф» выступил с новой программой под названием «Вместе теплей». Вот уже более 30 лет лидером и солистом легендарной группы является Владимир Шахрин.

Обстановка в зале была неформальная, даже душевная. Сцена превратилась в самый настоящий гараж: старые автомобильные шины, кирпичные стены, стеллаж с инструментами. По признанию приезжих музыкантов, такой реквизит помогает общаться со зрителями на равных, по-дружески.

«Квартирник», всякие «кухонные» - это уже все много раз было. И вдруг нам пришло в голову, что есть такое волшебное место, сакральное место, абсолютно наше, российское - гараж. Потому что гараж - это такое маленькое волшебство. По крайне мере я помню гараж своего отца, для меня это все время был такой... микромир», - объяснил необычное решение Владимир Шахрин.

Музыканты не впервые приезжают в Пензу - последний раз, в 2015 году, «Чайф» давал юбилейный концерт, посвященный 30-летию группы.