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Культура | В Пензе выступила группа «Чайф» с новой концертной программой

13.10.2017|15:50
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В киноконцертном зале «Пенза» известный российский рок-коллектив «Чайф» выступил с новой программой под названием «Вместе теплей». Вот уже более 30 лет лидером и солистом легендарной группы является Владимир Шахрин.

Обстановка в зале была неформальная, даже душевная. Сцена превратилась в самый настоящий гараж: старые автомобильные шины, кирпичные стены, стеллаж с инструментами. По признанию приезжих музыкантов, такой реквизит помогает общаться со зрителями на равных, по-дружески.

«Квартирник», всякие «кухонные» - это уже все много раз было. И вдруг нам пришло в голову, что есть такое волшебное место, сакральное место, абсолютно наше, российское - гараж. Потому что гараж - это такое маленькое волшебство. По крайне мере я помню гараж своего отца, для меня это все время был такой... микромир», - объяснил необычное решение Владимир Шахрин.

Музыканты не впервые приезжают в Пензу - последний раз, в 2015 году, «Чайф» давал юбилейный концерт, посвященный 30-летию группы.

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Гость|13.10.2017 19:05|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг мужика кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

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