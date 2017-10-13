13.10.2017 | 15:11

В Пензе стартовала трехдневная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке». Уже пятый год по инициативе Пензенской областной библиотеки для детей и юношества

ее проводят по всей стране.

Малыши из школы № 35 еще не изучали творчество гения, но уже много о нем слышали.

«Михаил Юрьевич Лермонтов был поэтом и писателем. Он сочинял стихи. И даже парк есть такой, который называется Лермонтово», - поделилась своим представлением о великом земляке юная участница акции.

Первую акцию пензенская библиотека провела в 2013 году, приурочив ее к 200-летию со дня рождения творца. С каждым годом мероприятие становилось все масштабнее, им заинтересовались в других городах и стали организовывать такие же.

«В прошлом году в акции приняли участие 38 российских регионов, Республика Казахстан и Белоруссия. В этом году зарегистрировано уже 43 субъекта Российской Федерации и Донецкая народная республика. А если говорить о контингенте участников, то это, как правило, дошкольники, школьники, студенты. У нас наблюдается тенденция к росту числа постоянных участников - в этом году 38 тысяч», - отметила заместитель директора библиотеки для детей и юношества Марина Русакова.

В 2017-м участников ожидает обширная программа: в первый день - беседы о поэзии, «лермонтовский час» с рассказом о Михаиле Юрьевиче как о художнике и литературная дуэль. Во второй день, 14 октября, будет проведен квест и видеовстреча со школьниками из Уфы, а в финальный день акции - поэтический вечер.