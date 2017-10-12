12.10.2017 | 14:56

На время в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова музыка стала важнее литературы. Там состоялся концерт в рамках проекта «Филармония в библиотеке». Его посвятили 125-летию самого большого книгохранилища региона.

Перед зрителями выступили воспитанники музыкальных школ города, участники оперной студии под руководством Эвелины Погосовой и представители академического хора «Серебряная прядь».

«У меня смешение стилей - от классики до эстрады. Думаю, это будет интересно, особенно молодым», - заметила куратор проекта «Филармония в библиотеке» Мария Федотова.

Такие музыкальные встречи в библиотеке будут проходить до конца года один раз в месяц.