11.10.2017 | 09:05

23 октября в Заречном, в ДК «Современник», пройдет ежегодный городской фестиваль творчества пожилых людей «Пожилые? Молодые!».

До участия в мероприятии допускаются женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Также свои работы могут представить творческие коллективы, в которых не менее 80% пенсионеров.

Работы будут приниматься в десяти номинациях: кулинария, песенное творчество, инструментальное исполнение, изобразительное творчество и других.

«23 октября в 15 часов в ДК «Современник» откроется выставка работ участников фестиваля, а потом пройдет концерт с их участием», - сообщается на портале «Заречье сегодня».