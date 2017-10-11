23 октября в Заречном, в ДК «Современник», пройдет ежегодный городской фестиваль творчества пожилых людей «Пожилые? Молодые!».
До участия в мероприятии допускаются женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Также свои работы могут представить творческие коллективы, в которых не менее 80% пенсионеров.
Работы будут приниматься в десяти номинациях: кулинария, песенное творчество, инструментальное исполнение, изобразительное творчество и других.
«23 октября в 15 часов в ДК «Современник» откроется выставка работ участников фестиваля, а потом пройдет концерт с их участием», - сообщается на портале «Заречье сегодня».
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