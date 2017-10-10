10.10.2017 | 18:13

Московский режиссер Александр Баркар готовит к сдаче спектакль по пьесе Островского «Бесприданница». Александр знаком пензенскому зрителю по постановке «Путь левой руки». Сейчас работает с классикой.

«Режиссер отвечает за этот спектакль. Все шишки или плюшки, которые посыплются, принадлежат мне. Это Островский в моем преломлении, но я не вымарывал оттуда текст, не дописывал своего. Тут Островский», - уточнил Александр Баркар.

«Это не просто русская классика, это символ, это эталон, это гимн русской драматургии», - подчеркнул художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Кстати, «Бесприданница» уже ставилась в Пензе. В начале 50-х годов XX века Людмила Лозицкая сыграла главную героиню Ларису Огудалову. Сейчас эту роль репетируют Анна Арзямова и Елена Павлова. Их партнерами выступят артисты Николай Потапов, Артем Тихомиров, Артем Давыдов.

«Актеров надо очень сильно любить и стараться вытащить из них то, чего они сами от себя не ожидают. Чтобы каждый из них мог сыграть такую роль, чтобы не было ощущения, что это роль второго плана. Все роли главные», - заявил Александр Баркар.

Премьера современной «Бесприданницы» состоится в субботу, 14 октября. Также пьеса будет показана 15 и 24 октября.