08.10.2017 | 12:34

Региональному министерству культуры и туризма нужно активнее продвигать культурные достопримечательности Пензенской области. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на церемонии закрытия международного симпозиума по художественному стеклу в Никольске.

«Нужно, чтобы об уникальном музее стекла и хрусталя узнавало как можно больше людей. Министерству культуры и туризма необходимо активнее заниматься продвижением самых ярких объектов: усадьбы «Тарханы», Троице-Сканова монастыря и наровчатских пещер, никольского музея», - заявил глава региона.

Он подчеркнул, что необходимо снять фильм о достопримечательностях области и напечатать буклеты. Вручать приезжим информационные материалы будут туристические агентства.

Также нужно продублировать информацию на сайтах учреждений культуры на английском языке, поручил Иван Белозерцев.

Что касается никольского музея, то губернатор поставил задачу повысить его посещаемость и жителями Пензенской области, сообщили в пресс-службе правительства.

«Можно договориться с нашими промышленниками, руководителями крупных предприятий, чтобы они через систему профсоюзов организовывали экскурсии для своих работников, для семей с детьми. Школьники могли бы посещать музей в рамках уроков краеведения. Мы могли бы финансово поддержать организацию таких экскурсий, заложив необходимую сумму в областной бюджет. Детям и их родителям такие поездки были бы очень интересны», - заявил Иван Белозерцев.