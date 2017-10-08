Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|8 окт 2017|15:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  67.53  |  $  57.76
 

Культура | В областной бюджет могут заложить деньги на экскурсии в никольский музей

08.10.2017|12:34
Печать

Региональному министерству культуры и туризма нужно активнее продвигать культурные достопримечательности Пензенской области. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на церемонии закрытия международного симпозиума по художественному стеклу в Никольске.

«Нужно, чтобы об уникальном музее стекла и хрусталя узнавало как можно больше людей. Министерству культуры и туризма необходимо активнее заниматься продвижением самых ярких объектов: усадьбы «Тарханы», Троице-Сканова монастыря и наровчатских пещер, никольского музея», - заявил глава региона.

Он подчеркнул, что необходимо снять фильм о достопримечательностях области и напечатать буклеты. Вручать приезжим информационные материалы будут туристические агентства.

Также нужно продублировать информацию на сайтах учреждений культуры на английском языке, поручил Иван Белозерцев.

Что касается никольского музея, то губернатор поставил задачу повысить его посещаемость и жителями Пензенской области, сообщили в пресс-службе правительства.

«Можно договориться с нашими промышленниками, руководителями крупных предприятий, чтобы они через систему профсоюзов организовывали экскурсии для своих работников, для семей с детьми. Школьники могли бы посещать музей в рамках уроков краеведения. Мы могли бы финансово поддержать организацию таких экскурсий, заложив необходимую сумму в областной бюджет. Детям и их родителям такие поездки были бы очень интересны», - заявил Иван Белозерцев.

0
0
0
0
 
Гость|08.10.2017 13:11|

Знак "Почётный стеклодув" нашел своего героя?

Гость|08.10.2017 13:23|

Лучше бы губернатор выделил денег, чтобы тепло дали на улице Дзержинского. 12 дней прошло с начала отопительного сезона, а у нас не топили ни 1 минуты.

Гость|08.10.2017 13:25|

А что смотреть в Никольском музее? Вершиниский украли, с мухами украли... Обозревать новодельный арт? Так тошнить начинает уже около райотдела!

Гость|08.10.2017 13:42|

Чо задачу поставил приказал бы да и дело с концом. Нет- в расход.

Гость|08.10.2017 14:46|

Таки если от "Магнита" посмотреть на "Красный гигант"- можно снимать апокалиптику, ежели что.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!