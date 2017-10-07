Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|7 окт 2017|19:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  67.53  |  $  57.76
 

Культура | Члены клуба «Хорошее настроение» отметили День пожилого человека

07.10.2017|16:11
Печать

Душевные встречи с песнями, танцами, вкусными угощениями члены клуба «Хорошее настроение» и народный хор «Душа России» организуют постоянно. Повод для встреч находится разный. На этот раз пенсионеры отмечали День пожилого человека. Хотя сами предпочитают называть его праздником мудрости.

Юношескому оптимизму собравшихся и умению так отбивать чечетку могла бы позавидовать даже молодежь. Они не жалуются на безвозвратно ушедшее время или на плохое самочувствие. Даже находясь на заслуженном отдыхе, продолжают полноценно жить и заниматься любимым делом.

«Песня жить помогает, я даже не представляю, если я сейчас уйду и буду просто сидеть дома. Да я сразу заболею!» - призналась участница народного хора «Душа России» Нина Жирнова.

0
0
0
0
 
Гость|07.10.2017 19:04|

Им что, пофигу уже на судьбу внуков?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!