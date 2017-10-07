07.10.2017 | 16:11

Душевные встречи с песнями, танцами, вкусными угощениями члены клуба «Хорошее настроение» и народный хор «Душа России» организуют постоянно. Повод для встреч находится разный. На этот раз пенсионеры отмечали День пожилого человека. Хотя сами предпочитают называть его праздником мудрости.

Юношескому оптимизму собравшихся и умению так отбивать чечетку могла бы позавидовать даже молодежь. Они не жалуются на безвозвратно ушедшее время или на плохое самочувствие. Даже находясь на заслуженном отдыхе, продолжают полноценно жить и заниматься любимым делом.

«Песня жить помогает, я даже не представляю, если я сейчас уйду и буду просто сидеть дома. Да я сразу заболею!» - призналась участница народного хора «Душа России» Нина Жирнова.