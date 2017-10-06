06.10.2017 | 16:47

В Пензе открылась выставка работ двух преподавателей художественного училища «Багряная осень из бронзы и шелка». Мария Королькова - один из авторов - выпускница этого учебного заведения. Она творит в разных направлениях, в этот раз выбрала батик.

«Это роспись по ткани, по шелку. Воспринимается не как картина, а именно как роспись. Каждая работа имеет свое лицо», - отметила Мария Королькова.

В стиле батик можно создавать панно, шторы, платья, шарфы, картины. Все это искусство, берущее свои корни на Древнем Востоке.

Николай Берестев представил на суд студентов свои старые и новые работы из бронзы.

«Я люблю историю, это мой конек. Но нелегко быть независимым от своего собственного взгляда», - отметил скульптор.

Скульптурный портрет Владимира Высоцкого, обнаженную Пенелопу, уставшего гладиатора на фоне шелковых узоров можно будет рассмотреть в течение месяца.