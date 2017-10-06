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Культура | Фестиваль «Пенза - сердце мастерства» пройдет в декабре

06.10.2017|11:03
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I Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Пенза - сердце мастерства» пройдет с 1 по 2 декабря в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Его участниками станут самодеятельные и профессиональные мастера, а также представители ремесленных мастерских Пензы, Пензенской области и других регионов России.

С 30 ноября начнется предварительная подготовка и монтаж экспозиций. На 11:00 1 декабря запланировано торжественное открытие фестиваля, на 11:30 - начало работы выставки-ярмарки.

В этот же день пройдет конкурс мастерства по направлениям: керамика, роспись по дереву, резьба по дереву, традиционная народная игрушка, войлоковаляние, береста.

Затем на диалоговой площадке будут обсуждаться актуальных вопросы и проблемы ремесел. Для гостей фестиваля организуют экскурсию по городу и посещение музея народного творчества.

Во второй фестивальный день, кроме ярмарки, будет работать площадка с мастер-классами. Желающие смогут самостоятельно изготовить сувениры из разнообразных материалов.

«По итогам фестиваля участники награждаются дипломами, ценными подарками, издается сборник методических материалов по НХП, памятный фотоальбом (рассылается в адрес участников фестиваля)», - сообщается на сайте музеев Пензенской области.

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