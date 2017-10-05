05.10.2017 | 17:47

В Пензенском драмтеатре начались репетиции спектакля «В зале есть врач?» по пьесе московского драматурга и киносценариста Елизаветы Трусевич.

Экспертный совет одобрил заявку на постановку за счет средств федерального бюджета.

Пьеса «В зале есть врач?» - фантастическая история, в которой пересекаются судьбы великих русских писателей А. С. Пушкина, А. П. Чехова и М. А. Булгакова. Двое последних были докторами.

Главная тема пьесы - равная ответственность за человеческую жизнь и врачей как целителей тела, и писателей как целителей душ.

Спектакль поставит Ансар Халилуллин, срежиссировавший «Историю одного преступления» по пьесе Ольги Михайловой и «Филумену Мартурано» по пьесе Эдуардо де Филиппо. Постановка будет идти на малой сцене.

«Премьера спектакля «В зале есть врач?» планируется на малой сцене театра в конце ноября. А 14 и 15 октября на большой сцене пройдут первые показы «Бесприданницы» по драме Островского», - уточнили в театре.