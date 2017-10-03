03.10.2017 | 16:01

Жан-Филипп Меркер своей родиной называет Бельгию, последние 10 лет он живет в Японии, а с концертами выступает по всему миру. Классическую музыку в исполнении талантливого органиста, лауреата международных конкурсов, слушали и в Пензе. Местный орган впечатлил иностранного гостя своим звучанием.

Покоренный еще в детстве произведениями Баха Жан-Филипп решил, что будет играть на органе. Он исполняет произведения разных композиторов и, как музыкант, не может оставаться равнодушным к творчеству русских авторов.

«Я знаком с творчеством Прокофьева, Чайковского, Шостаковича, но это не органная музыка, а музыка для оркестра или для пианино. Мне это очень нравится. Больше всего я люблю Рахманинова и Прокофьева», - рассказал Жан Филипп Меркер.

Жан-Филипп выступает и как солист, и как участник оркестра. Также он ведет класс органа в японском институте религиозной музыки.