Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|3 окт 2017|21:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  67.98  |  $  57.94
 

Культура | Пензенский театр танца «Индиго» выступил вместе с самарскими коллегами

03.10.2017|18:29
Печать

Пензенский театр танца «Индиго» и самарская школа хореографического искусства «Река» удачно выступили на одной сцене. Гостей позвали к себе сурские артисты.

«У меня была такая мечта давным-давно - пригласить их к нам на сцену и станцевать вместе, чтобы ребята обменялись опытом, посмотрели, как это бывает», - пояснила руководитель театра танца «Индиго» Светлана Федотова.

Получился не просто концерт, а полный креатива мини-спектакль.

«Нужно дружить коллективами, приезжать, выступать, обмениваться опытом. Все только положительное», - заявила руководитель школы «Река» Елена Разживина.

Повторение последует, контакты между самарскими и пензенскими танцорами налажены, и плодами дружбы могут стать оригинальные творческие проекты.

0
0
0
0
 
Гость|03.10.2017 20:01|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

МОЛОДЦЫ,ЖЕЛАЮ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ И ПОБЕД В ТУРНИРАХ.ВОТ ТАКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ИСТИННЫЕ ПРОФИ В ПЕНЗЕ.ЕСЛИ БЫ ИМ ЕЩЁ ВЫДЕЛЯЛИСЬ ПОЛОЖЕННЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ФИНАНСЫ ИЗ БЮДЖЕТА,ТО МОЖНО БЫЛО СТАВИТЬ ГРАНДИОЗНЫЕ ШОУ.

ЛИЧНО САМ НЕ ИМЕЮ НИ КАКОГО ОТНОШЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВУ.ВСЮ ИНФУ ВЗЯЛ ИЗ КОНТАКТА ЭТОГО ТЕАТРА ТАНЦА.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!