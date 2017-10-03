Пензенский театр танца «Индиго» и самарская школа хореографического искусства «Река» удачно выступили на одной сцене. Гостей позвали к себе сурские артисты.
«У меня была такая мечта давным-давно - пригласить их к нам на сцену и станцевать вместе, чтобы ребята обменялись опытом, посмотрели, как это бывает», - пояснила руководитель театра танца «Индиго» Светлана Федотова.
Получился не просто концерт, а полный креатива мини-спектакль.
«Нужно дружить коллективами, приезжать, выступать, обмениваться опытом. Все только положительное», - заявила руководитель школы «Река» Елена Разживина.
Повторение последует, контакты между самарскими и пензенскими танцорами налажены, и плодами дружбы могут стать оригинальные творческие проекты.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
МОЛОДЦЫ,ЖЕЛАЮ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ И ПОБЕД В ТУРНИРАХ.ВОТ ТАКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ИСТИННЫЕ ПРОФИ В ПЕНЗЕ.ЕСЛИ БЫ ИМ ЕЩЁ ВЫДЕЛЯЛИСЬ ПОЛОЖЕННЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ФИНАНСЫ ИЗ БЮДЖЕТА,ТО МОЖНО БЫЛО СТАВИТЬ ГРАНДИОЗНЫЕ ШОУ.
ЛИЧНО САМ НЕ ИМЕЮ НИ КАКОГО ОТНОШЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВУ.ВСЮ ИНФУ ВЗЯЛ ИЗ КОНТАКТА ЭТОГО ТЕАТРА ТАНЦА.