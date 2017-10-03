03.10.2017 | 18:29

Пензенский театр танца «Индиго» и самарская школа хореографического искусства «Река» удачно выступили на одной сцене. Гостей позвали к себе сурские артисты.

«У меня была такая мечта давным-давно - пригласить их к нам на сцену и станцевать вместе, чтобы ребята обменялись опытом, посмотрели, как это бывает», - пояснила руководитель театра танца «Индиго» Светлана Федотова.

Получился не просто концерт, а полный креатива мини-спектакль.

«Нужно дружить коллективами, приезжать, выступать, обмениваться опытом. Все только положительное», - заявила руководитель школы «Река» Елена Разживина.

Повторение последует, контакты между самарскими и пензенскими танцорами налажены, и плодами дружбы могут стать оригинальные творческие проекты.