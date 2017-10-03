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Культура | 15 коллективов выступили на гала-концерте «Мои года - мое богатство»

03.10.2017|18:11
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15 лучших коллективов попали в финальную часть второго открытого городского фестиваля самодеятельного творчества пожилых людей «Мои года - мое богатство». В Центре русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы организовали гала-концерт, участниками которого стали победители и призеры конкурса.

«Спасибо за вашу искренность и честность, за вашу молодость. Вы пример для нас всех», - отметила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Всего участниками фестиваля, который проходил в три этапа, стали несколько десятков коллективов. Они исполнили сотни произведений. Членам жюри пришлось делать нелегкий выбор.

«Можно было бы их всех взять, они прекрасно исполняют», - признался главный администратор Центра русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы Виктор Гайдабрус.

Лучшие ансамбли были удостоены дипломов и памятных подарков.

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Гость|03.10.2017 19:44|

penzainform.ru писал(a):

фестиваля самодеятельного творчества пожилых людей «Мои года - мое богатство».
У нас, в современном демократическом обществе, как бы принято платить налоги со всех богатств...

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