03.10.2017 | 18:11

15 лучших коллективов попали в финальную часть второго открытого городского фестиваля самодеятельного творчества пожилых людей «Мои года - мое богатство». В Центре русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы организовали гала-концерт, участниками которого стали победители и призеры конкурса.

«Спасибо за вашу искренность и честность, за вашу молодость. Вы пример для нас всех», - отметила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Всего участниками фестиваля, который проходил в три этапа, стали несколько десятков коллективов. Они исполнили сотни произведений. Членам жюри пришлось делать нелегкий выбор.

«Можно было бы их всех взять, они прекрасно исполняют», - признался главный администратор Центра русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы Виктор Гайдабрус.

Лучшие ансамбли были удостоены дипломов и памятных подарков.