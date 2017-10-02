02.10.2017 | 15:03

В Никольске художники из России, Люксембурга, Японии и Белоруссии воплощают творческие замыслы в рамках работы VII Международного симпозиума «Художественное стекло. Творчество молодых». Среди участников - начинающие специалисты и студенты ведущих учебных заведений.

«Профессиональное мастерство именитых творцов из России и зарубежья, давние традиции стеклоделия на местных предприятиях, творческая атмосфера в городе Никольске – уникальном центре стеклоделия – позволят приобщить молодежь к лучшим художественным практикам, сформировать необходимые для их творческой реализации профессиональные навыки», - поделился мнением директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Торжественное открытие мероприятия прошло 29 сентября, но творцы приступили к делу еще раньше. Лейтмотивом многих работ стала тема экологии.

«По результатам симпозиума планируется традиционное пополнение коллекции Никольского музея стекла и хрусталя, будет продолжена традиция размещения архитектурных форм из стекла в городе Никольске», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Симпозиум продлится до 6 октября.