02.10.2017 | 16:47

Нечасто артисты выступают в Пензе ежегодно и при этом не теряют ни одного зрителя, а лишь приобретают новых. Лена Василек - одна из таких. В зале библиотеки имени Лермонтова собрались все, кому по душе искренняя лирика, задорные песни, веселые пляски. Василек многогранна: она поэт, композитор, певица.

Публика уже не удивлялась, почему артистка выходит босая. Лена всегда поясняет, что ей так удобнее двигаться, чувствовать сцену. Она дорожит вниманием зрителей, поэтому всегда работает вживую.

«В Пензе какой-то феномен, но я знаю, почему это. Потому что у нас прекрасный организатор концертов Сережа Пугачев, который в шестой раз собирает аншлаг. Для меня это очень приятно. Дорогие мои, любимые, спасибо вам большое за такой интерес к моим концертам», - отметила певица.

В программе экс-солистки группы «Белый день» хиты прошлых лет, произведения из нового альбома - на все пензенцы реагировали эмоционально. Традиционное исполнение песни о матери вызвало у половины зала слезы. Лена Василек обычно выводит на сцену зрительницу, просит подыграть, и пока никто еще не подвел артистку.

Концерт был большим, с антрактом, но, как говорили зрители, они не заметили, как пролетело время под песни Лены Василек.