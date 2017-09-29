29.09.2017 | 15:33

Воспитанники пензенской детской музыкальной джазовой школы имени Виктора Чеха Дарья Гончарова, Арина Титова, Станислав Тихов, Александр Родионов, а также вокальный ансамбль «Верное направление» (концетрмейстер Игорь Гаврилов) вернулись из Саратова, где состоялся 43-й благотворительный концерт «Грани истории».

Выступление проходило в большом зале Саратовской консерватории. Юные пензенские музыканты получили возможность сыграть в ансамбле с членом Лондонской королевской академии музыки, профессором университета Восточной Каролины и университета штата Индиана Колином Эндрюсом.

Профессора поразил высокий уровень подготовки юных музыкантов. Сначала он даже не поверил, что это всего лишь воспитанники школы.

«Я думал, что играю с выпускниками консерватории. Поздравляю пензенских учеников и их педагогов, я в восторге от профессионального уровня!» - сказал Колин Эндрюс.

«Организаторы концерта обратились в Управление культуры Пензы с просьбой и в дальнейшем приглашать для выступления в престижном саратовском проекте воспитанников пензенских школ искусств», - сообщает пресс-служба администрации города.