28.09.2017 | 16:06

В драматическом театре идут репетиции детского спектакля. Режиссер - заслуженный артист России Василий Конопатин. Он ставит пьесу Галины Латышевой «Рукавичка» по мотивам одноименной русской народной сказки. Это история о том, как самые разные лесные звери устроили общежитие в потерянной варежке.

«Важна сама тема и идея сказки: дружба и забота объединяет людей, заставляет их быть благороднее, добрее», - подчеркнул Василий Конопатин.

Студент Ярославского театрального института Алексей Болдырев играет в этом спектакле волка. Его персонаж не типичный хищник.

«Как раз я не злой и не сердитый, просто у меня сильно болит зуб. На самом деле я волк добрый, хороший, знатный», - отметил Алексей.

«Нужно найти контакт с ребенком, а для этого взрослому артисту нужно, чтобы он поверил, что он слоник, собачка, причем поверил настолько, чтобы ребенок в это поверил, а это очень сложно», - уточнил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Премьера «Рукавички» состоится 1 октября на малой сцене драмтеатра.