Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 сен 2017|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  68.64  |  $  58.43
 

Культура | Драмтеатр готовит премьеру детского спектакля «Рукавичка»

28.09.2017|16:06
Печать

В драматическом театре идут репетиции детского спектакля. Режиссер - заслуженный артист России Василий Конопатин. Он ставит пьесу Галины Латышевой «Рукавичка» по мотивам одноименной русской народной сказки. Это история о том, как самые разные лесные звери устроили общежитие в потерянной варежке.

«Важна сама тема и идея сказки: дружба и забота объединяет людей, заставляет их быть благороднее, добрее», - подчеркнул Василий Конопатин.

Студент Ярославского театрального института Алексей Болдырев играет в этом спектакле волка. Его персонаж не типичный хищник.

«Как раз я не злой и не сердитый, просто у меня сильно болит зуб. На самом деле я волк добрый, хороший, знатный», - отметил Алексей.

«Нужно найти контакт с ребенком, а для этого взрослому артисту нужно, чтобы он поверил, что он слоник, собачка, причем поверил настолько, чтобы ребенок в это поверил, а это очень сложно», - уточнил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Премьера «Рукавички» состоится 1 октября на малой сцене драмтеатра.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!