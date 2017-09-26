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Культура | В ПГУ прошла научная конференция, посвященная Денису Давыдову

26.09.2017|17:44
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Всероссийская научная конференция «Пенза - моя вдохновительница! Жизнь и творчество Дениса Давыдова» прошла в Пензенском государственном университете. Сергей Егоров выделялся среди участников этого мероприятия.

«Я в костюме, потому что мой доклад называется «Литовско-уланский полк в войне 1912 года. С моим содокладчиком мы расскажем о боевом пути полка и о том, какая была униформа», - пояснил Сергей Егоров.

В конференции принимают участие более 30 человек. Среди них ученые из Москвы, Саранска, Орла, Уфы, Саратова, Смоленска и других городов, причем не только российских.

«У нас будет доклад профессора из Минска», - уточнил зав. кафедрой «Всеобщая история и обществознание» ПГУ Сергей Белоусов.

Провести конференцию на такую тему именно здесь и именно в 2017 году решили в честь 190-летия с момента, как Денис Васильевич впервые ступил на Пензенскую землю. В 1827 году он приехал к своему двоюродному брату Владимиру Блохину на крестины его сына Сергея. С тех пор не раз бывал в Сурском крае.

В программе конференции четыре темы: «Жизнь и военная служба», «Русская культура первой половины XIX века», «История среднего Поволжья того времени» и «Литературное творчество».

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