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Культура | На фестивале «Мои года - мое богатство» выступили 30 коллективов

25.09.2017|17:55
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Участники открытого городского фестиваля самодеятельного творчества пожилых людей «Мои года - мое богатство» перед выходом на сцену немного волновались. Жюри предстояло выбрать лучших среди более чем 30 коллективов-претендентов. Они представили на суд зрителей и экспертов 75 произведений.

Лучшие исполнители выступят на гала-концерте фестиваля. По словам самих вокалистов, такие мероприятия радуют их возможностью участия в этом культурном празднике.

«Мы друг друга слушаем, друг у друга учимся. Это важно в нашем возрасте», - отметила руководитель вокально-народной студии «Русские напевы» Раиса Краснова.

Гала-концерт фестиваля «Мои года - мое богатство» состоится 2 октября.

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