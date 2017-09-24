24.09.2017 | 13:20

Фирдаусь Тумеркина на все руки мастер. Особенно хорошо у нее получаются национальные татарские кушанья и выпечка.

«Перемяч, пироги татарские, чак-чак, праздничный чак-чак», - рассказала женщина.

Угощения женщина специально приготовила к уроку дружбы, который был организован в рамках реализации регионального проекта «Дом национальных автономий Пензенской области». Тема занятий: «Осенние праздники различных культур».

«Чувашская, мордовская, татарская, киргизская, таджикская национально-культурные автономии. И, конечно, русский стол мы представили. Они покажут свои национальные обряды, культуру, национальную кухню», - рассказала специалист по работе с молодежью ММЦ Наталья Дьячкова.

«Мы все различны, но мы все равны. Когда мы смотрим на своих соседей, когда мы видим ребят, которые на нас немного непохожи, мы должны понимать, что все мы люди, что мы должны по-человечески относится к разным ценностям, к разным культурам и к разным законам, которые есть в других национальностях, в других странах», - подчеркнул начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.

В рамках урока дружбы прошли мастер-классы, во время которых участников праздника научили некоторым национальным играм. Кроме того, каждая автономия представила свой музыкальный или танцевальный номер.