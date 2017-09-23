Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|23 сен 2017|20:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  69.07  |  $  57.65
 

Культура | В Пензе выступил солист группы «АукцЫон» Олег Гаркуша

23.09.2017|18:50
Печать

Солист группы «АукцЫон», киноактер и поэт Олег Гаркуша впервые прибыл в Пензу, чтобы пригласить поклонников в небольшое уютное заведение на свое литературное выступление.

Он являлся одним из самым эксцентричным музыкантов и артистов XX века и до сих пор вызывает бурю эмоций у зрителей, выходя на сцену.

«Я достаточно давно этим занимаюсь. И творческие вечера в том числе происходят, был дан творческий вечер в электротеатре «Станиславский» в Москве. После Пензы еще будет у меня Саратов завтра. В свое время в других городах это происходило», - рассказал артист.

Олег Гаркуша предпочитает работать, импровизируя на ходу. Главное для него - диалог со зрителем. Он готов часами рассказывать о своей жизни и творчестве, за секунду вспомнить и прочитать давно написанные строки. В Пензе шоумена и вокалиста сразу попросили исполнить «Панковский сон».

Олег Гаркуша стал известным совсем случайно. В 1985 году его попросили спеть несколько фраз из песни. С тех пор «АукцЫон» трудно представить без «рыжего клоуна» - панка, скачущего по сцене.

Про себя Олег Гаркуша говорит, что он и не музыкант, и не поэт, просто очень любить петь и сочинять, такое творчество всегда было смыслом его жизни.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!