23.09.2017 | 18:50

Солист группы «АукцЫон», киноактер и поэт Олег Гаркуша впервые прибыл в Пензу, чтобы пригласить поклонников в небольшое уютное заведение на свое литературное выступление.

Он являлся одним из самым эксцентричным музыкантов и артистов XX века и до сих пор вызывает бурю эмоций у зрителей, выходя на сцену.

«Я достаточно давно этим занимаюсь. И творческие вечера в том числе происходят, был дан творческий вечер в электротеатре «Станиславский» в Москве. После Пензы еще будет у меня Саратов завтра. В свое время в других городах это происходило», - рассказал артист.

Олег Гаркуша предпочитает работать, импровизируя на ходу. Главное для него - диалог со зрителем. Он готов часами рассказывать о своей жизни и творчестве, за секунду вспомнить и прочитать давно написанные строки. В Пензе шоумена и вокалиста сразу попросили исполнить «Панковский сон».

Олег Гаркуша стал известным совсем случайно. В 1985 году его попросили спеть несколько фраз из песни. С тех пор «АукцЫон» трудно представить без «рыжего клоуна» - панка, скачущего по сцене.

Про себя Олег Гаркуша говорит, что он и не музыкант, и не поэт, просто очень любить петь и сочинять, такое творчество всегда было смыслом его жизни.