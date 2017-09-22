22.09.2017 | 16:19

Актер театра и кино Михаил Драгунов стал одним из гостей III Открытого международного фестиваля русской традиционной культуры «Жар-птица». В Литературном музее он представил пензенской публике свою программу «Осень - сказочный чертог», навеянную творчеством поэта Бориса Пастернака.

«И конечно, очень важно, что такие фестивали есть в традиционной культуре. Есть они и в провинции, потому что в мегаполисах такая загнанность и такое исковерканное понимание изначальных ценностей, уже мы принимаем другую матрицу и не думаем, что может быть по-другому», - подчеркнул Михаил Драгунов.

«И слово, русское слово, к великому сожалению, уже сейчас… Уже страшно. Если народ забудет свой язык, он не будет народом», - подчеркнула народная артистка России Елена Сапогова.

Вернуться к своим корням, показать красоту родной русской речи призван фестиваль «Жар-птица», участники которого на примере произведений наших прославленных соотечественников показывают, как богат и могуч русский язык.