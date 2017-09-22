Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 сен 2017|20:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  69.07  |  $  57.65
 

Культура | В Литературном музее выступил актер Михаил Драгунов

22.09.2017|16:19
Печать

Актер театра и кино Михаил Драгунов стал одним из гостей III Открытого международного фестиваля русской традиционной культуры «Жар-птица». В Литературном музее он представил пензенской публике свою программу «Осень - сказочный чертог», навеянную творчеством поэта Бориса Пастернака.

«И конечно, очень важно, что такие фестивали есть в традиционной культуре. Есть они и в провинции, потому что в мегаполисах такая загнанность и такое исковерканное понимание изначальных ценностей, уже мы принимаем другую матрицу и не думаем, что может быть по-другому», - подчеркнул Михаил Драгунов.

«И слово, русское слово, к великому сожалению, уже сейчас… Уже страшно. Если народ забудет свой язык, он не будет народом», - подчеркнула народная артистка России Елена Сапогова.

Вернуться к своим корням, показать красоту родной русской речи призван фестиваль «Жар-птица», участники которого на примере произведений наших прославленных соотечественников показывают, как богат и могуч русский язык.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!