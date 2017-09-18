18.09.2017 | 18:53

Театр юного зрителя открыл сезон спектаклем «Экзамен на любовь». Зрителям перед его началом предлагали ответить на вопросы по билетам.

Один из пензенцев вытянул такой: «Какой танец называют танцем страсти?».

«Боюсь ошибиться, но, наверное, это испанский танец фламенко», - ответил мужчина

Сдавших пропускали в зрительный зал.

«Спектакль поэтический, с большим количеством музыки и песен, чтобы зарядиться любовью на весь сезон. Как бы это ни звучало, все спектакли, все, что мы делаем, - про любовь. Для детей, для взрослых», - отметил режиссер-постановщик, художественный руководитель ТЮЗа Владимир Карпов.

В основе спектакля лирика поэтов Александра Петрушкова и его дочери Веры Петрушковой-Фейгиной. Она пришла вместе с мамой. Волновались обе.

«Я никогда не думала, что столько людей придет слушать и смотреть. От этого очень страшно. Мне как-то всю жизнь приходилось просто любить, я как-то старалась это делать. То, что из этого все это получится, мне даже никогда в голову не приходило»,- призналась Светлана Петрушкова.

«Такая профессиональная команда. Ребята взяли мой и папин материал. Я уверена, что получится хорошо. Тема такая, которая всех волнует. Душа спасается любовью», - подчеркнула Вера Фейгина.

Герои постановки сдают сложный экзамен на любовь. Есть ли у них право на ошибку или ответы не будут засчитаны, узнают зрители спектакля. Он войдет в репертуар театра.