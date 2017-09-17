17.09.2017 | 17:19

На сцене Пензенской областной филармонии закрыли межрегиональный фестиваль «Сурская застава», в рамках которого в городе в третий раз встретились казаки из разных регионов России.

«Артисты приехали из Волгоградской, Саратовской областей и Самары. Также обширно представлена Пензенская область: Вадинск, Чаадаевка, Малая Сердоба, Сердобск», - рассказала заместитель директора ГАУК Пензенской области «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

В гала-концерте приняли участие 16 творческих коллективов. Одними из первых на сцену вышли хозяева фестиваля - ансамбль «Вольница» во главе с художественным руководителем Вячеславом Гуляевским.

Поклонников казачьей культуры в нашем городе оказалось немало. В зрительном зале практически не было свободных мест. Вокальные номера сменялись хореографическими.

Всем творческим коллективам, принявшим участие в гала-концерте «Сурской заставы», были вручены дипломы и памятные подарки.