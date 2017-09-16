Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|16 сен 2017|18:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+19oC
Завтра | Ясно |
  68.58  |  $  57.53
 

Культура | Фестиваль «Сурская застава» собрал в Пензе поклонников казачьей культуры

16.09.2017|17:23
Печать

Третий межрегиональный фестиваль «Сурская застава» собрал настоящих поклонников казачьей культуры не только из Пензенской, но и из соседних областей.

Здесь не смешивались в кучу кони и люди. Человек и домашние животные четко знали свои задачи. Дело одних - гордо гарцевать, других - рубить шашкой головы воображаемых противников.

«Данное мероприятие направлено на возрождение казачества, на духовное воспитание населения, воспитание молодежи, подрастающего поколения», - сообщил атаман Пензенского отдельского казачьего общества Вячеслав Беликов.

Сергей Нестеров приехал из Самары. С собой привез несколько образцов холодного оружия. Он подчеркнул, что шашка - верная спутница настоящего казака.

«Вот мы ее вытащили и видим прекрасно: металлическая часть с деревянной ручкой. Длинный нож для рубки лозы. В чем отличие шашки и сабли? Шашка - это длинный нож, сабля - облегченный меч», - рассказал Сергей Нестеров.

Как не бывает настоящего казака без острой шашки и лихого коня, так невозможно представить себе атамана без верной жинки, обеспечивавшей надежный тыл воину.

«На казачке был весь дом, когда казак был на службе: и воспитание детей, и ведение хозяйства. То есть женщина-казачка много обязанностей по дому исполняла и женских, и мужских в том числе», - подчеркнула председатель правления Пензенского центра казачьей культуры Наталья Оськина.

Кстати в числе основателей Пензы, посланных охранять юго-восточные рубежи Русского царства от набегов кочевников, были и представители казаков.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!