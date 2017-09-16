16.09.2017 | 17:23

Третий межрегиональный фестиваль «Сурская застава» собрал настоящих поклонников казачьей культуры не только из Пензенской, но и из соседних областей.

Здесь не смешивались в кучу кони и люди. Человек и домашние животные четко знали свои задачи. Дело одних - гордо гарцевать, других - рубить шашкой головы воображаемых противников.

«Данное мероприятие направлено на возрождение казачества, на духовное воспитание населения, воспитание молодежи, подрастающего поколения», - сообщил атаман Пензенского отдельского казачьего общества Вячеслав Беликов.

Сергей Нестеров приехал из Самары. С собой привез несколько образцов холодного оружия. Он подчеркнул, что шашка - верная спутница настоящего казака.

«Вот мы ее вытащили и видим прекрасно: металлическая часть с деревянной ручкой. Длинный нож для рубки лозы. В чем отличие шашки и сабли? Шашка - это длинный нож, сабля - облегченный меч», - рассказал Сергей Нестеров.

Как не бывает настоящего казака без острой шашки и лихого коня, так невозможно представить себе атамана без верной жинки, обеспечивавшей надежный тыл воину.

«На казачке был весь дом, когда казак был на службе: и воспитание детей, и ведение хозяйства. То есть женщина-казачка много обязанностей по дому исполняла и женских, и мужских в том числе», - подчеркнула председатель правления Пензенского центра казачьей культуры Наталья Оськина.

Кстати в числе основателей Пензы, посланных охранять юго-восточные рубежи Русского царства от набегов кочевников, были и представители казаков.