В Губернаторском доме торжественно открылась выставка коллектива самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного творчества «Сурская мозаика». Ровно 30 лет назад ему присвоено звание народного.
Конец восьмидесятых годов прошлого века - начало испытаний для национальной культуры. Тогда нужно было противостоять навязчивому западному влиянию.
«Традиции нам надо, история показала, что без этих традиций не может дальше жить наш русский народ. И то, что они сохранены, - сегодня большого, я бы даже сказал общественно-политического масштаба наше сегодняшнее открытие выставки», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи им. Савицкого Кирилл Застрожный.
«Здесь представлено огромное количество работ - 302 работы. Это и живопись, и графика, и скульптура. Это резьба и роспись по дереву, золотное шитье, вязание и вышивка, кружева плетеные», - рассказала художественный руководитель народного коллектива «Сурская мозаика» Галина Ананьева.
«Сурская мозаика» известна как в России, так и за рубежом. Члены коллектива - лауреаты многих престижных конкурсов.
Выставка «Сурской мозаики» будет работать в Губернаторском доме в течение трех недель.
неужели попы со своими выставками от туда ушли?
Они там давно за хозяев