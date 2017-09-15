15.09.2017 | 18:26

В Губернаторском доме торжественно открылась выставка коллектива самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного творчества «Сурская мозаика». Ровно 30 лет назад ему присвоено звание народного.

Конец восьмидесятых годов прошлого века - начало испытаний для национальной культуры. Тогда нужно было противостоять навязчивому западному влиянию.

«Традиции нам надо, история показала, что без этих традиций не может дальше жить наш русский народ. И то, что они сохранены, - сегодня большого, я бы даже сказал общественно-политического масштаба наше сегодняшнее открытие выставки», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи им. Савицкого Кирилл Застрожный.

«Здесь представлено огромное количество работ - 302 работы. Это и живопись, и графика, и скульптура. Это резьба и роспись по дереву, золотное шитье, вязание и вышивка, кружева плетеные», - рассказала художественный руководитель народного коллектива «Сурская мозаика» Галина Ананьева.

«Сурская мозаика» известна как в России, так и за рубежом. Члены коллектива - лауреаты многих престижных конкурсов.

Выставка «Сурской мозаики» будет работать в Губернаторском доме в течение трех недель.