12.09.2017 | 11:46

Литературный музей станет третьей площадкой, на которой пройдет III Открытый международный фестиваль русской традиционной культуры «Жар-птица». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Напомним: ранее планировалось, что фестиваль будет проходить 21 и 22 сентября в Пензенском государственном университете, 23-го - в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы».

21 сентября в литературном салоне сотрудники музея представят для младших школьников интерактивную программу «Счастливая зыбка», посвященную творчеству известной пензенской писательницы-сказочницы Александры Анисимовой.

В 15:00 состоится творческая встреча «Мир моей сказки», в которой примут участие пензенские литераторы Татьяна Кадникова, Елена Ноник, а также известный писатель Анатолий Баляев.

В 16:00 в салоне музея состоится творческая встреча с артистом Михаилом Драгуновым (Санкт-Петербург).