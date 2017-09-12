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Культура | Литературный музей в Пензе станет еще одной площадкой «Жар-птицы»

12.09.2017|11:46
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Литературный музей станет третьей площадкой, на которой пройдет III Открытый международный фестиваль русской традиционной культуры «Жар-птица». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Напомним: ранее планировалось, что фестиваль будет проходить 21 и 22 сентября в Пензенском государственном университете, 23-го - в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы».

21 сентября в литературном салоне сотрудники музея представят для младших школьников интерактивную программу «Счастливая зыбка», посвященную творчеству известной пензенской писательницы-сказочницы Александры Анисимовой.

В 15:00 состоится творческая встреча «Мир моей сказки», в которой примут участие пензенские литераторы Татьяна Кадникова, Елена Ноник, а также известный писатель Анатолий Баляев.

В 16:00 в салоне музея состоится творческая встреча с артистом Михаилом Драгуновым (Санкт-Петербург).

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