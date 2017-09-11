11.09.2017 | 16:01

Ежегодно в день памяти заслуженного деятеля искусств, народного артиста РСФСР Октября Гришина продолжатели его дела собираются на Новозападном кладбище.

Для солистов хора, который носит имя Октября Васильевича, стало традицией исполнять последнюю песню, написанную легендарным композитором, у его могилы.

Октябрь Васильевич Гришин ушел из жизни в 1981 году. Он является автором десятков композиций, наиболее известные из которых «Восемнадцать лет», «Милая роща», «Край мой Пензенский».

«Он вселил в души народа нашего дух русской народной песни. В наше время такие песни никто не пишет. Поэтому это все будет жить», - подчеркнул художественный руководитель русского народного хора им. О. Гришина Юрий Сысоев.

«Нам очень жалко, что он ушел так рано, вот даже есть такие стихи: «И он ушел в расцвете лет, но, как говорят, судьба уж точно постаралась, что песня, исповедь его, нам недописанной осталась». Он очень много оставил произведений, которые мы до сих пор доводим до конца и на наших концертах дарим нашим зрителям», - поделилась ведущая концертной программы хора им. О. Гришина Валентина Жулина.

В ноябре планируется провести всероссийский фестиваль народных хоров, он будет приурочен ко дню рождения Октября Гришина.