Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 сен 2017|20:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+22oC
Завтра | Облачно |
  68.65  |  $  57.17
 

Культура | Артисты исполнили последнюю песню Октября Гришина у его могилы

11.09.2017|16:01
Печать

Ежегодно в день памяти заслуженного деятеля искусств, народного артиста РСФСР Октября Гришина продолжатели его дела собираются на Новозападном кладбище.

Для солистов хора, который носит имя Октября Васильевича, стало традицией исполнять последнюю песню, написанную легендарным композитором, у его могилы.

Октябрь Васильевич Гришин ушел из жизни в 1981 году. Он является автором десятков композиций, наиболее известные из которых «Восемнадцать лет», «Милая роща», «Край мой Пензенский».

«Он вселил в души народа нашего дух русской народной песни. В наше время такие песни никто не пишет. Поэтому это все будет жить», - подчеркнул художественный руководитель русского народного хора им. О. Гришина Юрий Сысоев.

«Нам очень жалко, что он ушел так рано, вот даже есть такие стихи: «И он ушел в расцвете лет, но, как говорят, судьба уж точно постаралась, что песня, исповедь его, нам недописанной осталась». Он очень много оставил произведений, которые мы до сих пор доводим до конца и на наших концертах дарим нашим зрителям», - поделилась ведущая концертной программы хора им. О. Гришина Валентина Жулина.

В ноябре планируется провести всероссийский фестиваль народных хоров, он будет приурочен ко дню рождения Октября Гришина.

0
0
0
0
Гость|11.09.2017 20:08|

Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://tiny.ph/tUPw

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!