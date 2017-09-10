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Культура | В художественном училище открылась выставка «Молодежная»

10.09.2017|13:46
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В начале нового учебного года в художественном училище открылась выставка под названием «Молодежная».

Многие авторы впервые представили свои произведение на широкое обозрение. Этот вернисаж - своего рода пропуск в большую творческую и выставочную деятельность.

«Недавние выпускники Пензенского художественного училища теперь уже молодые художники. Они представляют свои творческие работы на суд и своих преподавателей, и нынешних студентов училища. Я думаю, что для самих авторов это тоже знаковое событие, так как они теперь выступают в роли самостоятельных авторов», - отметила директор Пензенского художественного училища Галина Васина.

На выставке представлены 46 работ практически всех жанров. Это живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. 17 молодых художников, уединенно творящих в своих мастерских, приняли участие в открытом показе.

«Мы просто потеряли их, мы не видим их и не знаем, чем они занимаются, что они пишут. Нам было интересно поднять какой-то определенный пласт молодых художников разных жанров и посмотреть, как они живут, чем они живут, что их интересует. А дальше мы будем конкретно ими заниматься», - рассказал член Союза художников России Анатолий Омельченко.

Стены выставочного зала училища украсили натюрморты, пейзажи, портреты, сюжетные многофигурные полотна. Любоваться творчеством молодых пензенских художников можно будет в течение месяца. И это только начало большой публичной деятельности молодых мастеров.

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