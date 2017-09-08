08.09.2017 | 15:42

Спектаклем «Кабала святош» по пьесе Михаила Булгакова в Пензенском драматическом театре открылся 225-й сезон. Он обещает быть насыщенным и богатым на премьеры.

В середине октября зрителям представят постановку московского режиссера Александра Баркара «Бесприданница». Среди запланированных новинок - спектакль по пьесе Юрия Полякова «Золото партии», новогодняя сказка «Спящая красавица», героическая комедия Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» и другие.

«Основное событие международного масштаба, которое пройдет на базе Пензенского драматического театра, - это второй международный театральный фестиваль «Маскерадъ», который в этом году, в год столетия русской революции, будет посвящен классической советской драматургии», - сообщил руководитель литературно-драматургической части Пензенского драмтеатра Виталий Соколов.

Участниками фестиваля станут труппы из Москвы, Владимира, Саратова, Уфы, Перми и гости из ближнего зарубежья.

В новом сезоне на сцене драматического театра дебютирует молодая пензенская актриса Анастасия Поклонова.

В сентябре, кроме «Кабалы святош», зрителям представят «Филумену Мартурано», «Сублимацию любви», «Аленький цветочек» и «Визит алой дамы».