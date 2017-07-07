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Культура | Пензенский ансамбль «Вензеля» отметили на фестивале в Литве

07.07.2017|09:27
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Пензенский хореографический ансамбль «Вензеля» представил Россию на международном фольклорном фестивале «Цветок солнца», который проходил в г. Шауляе (Литва) с 30 июня по 7 июля.

Всего в фестивале приняли участие фольклорные коллективы из 12 стран: Бразилии, США, Польши, Финляндии, Латвии, Португалии, Украины, Турции, России, Индии, Словакии и Литвы.

Гран-при был удостоен ансамбль из Португалии, ему досталась награда в размере 1 500 евро, сообщили ИА «ПензаИнформ» организаторы мероприятия.

Кроме того, во время финального гала-концерта фестиваля были отмечены еще три коллектива: российский, украинский и турецкий. В частности, пензенские «Вензеля» получили приз зрительских симпатий.

Источник — фото Zaneta Bytautiene
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